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Kamyonet uçuruma düştü: 1'i ağır 4 yaralı

1 saat önce

Adana'nın Feke ilçesinde kamyonetin uçuruma düşmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kamyonet uçuruma düştü: 1'i ağır 4 yaralı, System.String[]

Adana'nın Feke ilçesinde kamyonetin uçuruma düşmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Feke Kozan karayolu Çobanağzı mevkisinde meydana geldi. Mahmut Aydoğdu (67) idaresindeki 46 HA 452 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak uçuruma düştü.


Kaza sonrası sürücü ile beraber aynı araçta bulunan Songül Yavuz (42), Emine Yavuz (81) ve Yücel Yavuz (64) yaralandılar.


Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulundukları araçtan çıkarılarak Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldılar. Yaralılardan durumu ağır olan Songül Yavuz, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. - ADANA

Adana, Feke, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:36 Kaynak: İHA
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