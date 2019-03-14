Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü
59 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza Yaylaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nail Çelik
'in kullandığı 07 LSM 67 plakalı kamyonet, Yaylaalan-Manavgat yolunun 13. kilometresinde Boyacıoğlu mevkiinde bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi Nail Çelik'in (70) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın duyulmasının ardından Nail Çelik'in yakınları ve Yaylaalan sakinleri olay yerine akın ederken, Çelik'in cenazesi Jandarma
Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:05 Kaynak: İHA
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