Son Dakika Haberleri: Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
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Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

46 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, 80 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Ayşe Ersoy (74) yaşamını yitiririken, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Manavgat'ın Kırkavak Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, Lokman Ersoy'un (36) kullandığı 07 BYJ 79 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sesi duyup dışarı çıkan mahalleli, kazayı, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen eklipler, kamyonette bulunan Ayşe Ersoy'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü Lokman Ersoy ile beraberinde bulunan Emine Ören (41) ve Sude Ören(15), ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.


Ayşe Ersoy, Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:51 Kaynak: DHA
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