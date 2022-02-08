Üye Girişi
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü - Son Dakika

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

08.02.2022 18:12

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen kazada 67 metrelik yükseklikten uçuruma yuvarlanan kamyonetin içinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen kazada 67 metrelik yükseklikten uçuruma yuvarlanan kamyonetin içinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Esenkıyı köyünün Kanlıdere mevkiinde meydana geldi. 08 EC 370 plakalı kamyoneti ile seyir halinde olan Volkan Kara (43), Kanlıdere mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince 67 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Takla atan araç içinde bulunan sürücü Volkan Kara ve Yakup Adalı kaza yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Jandarma, AFAD, HOPAK, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri tarafından iki arkadaşın cansız bedenleri 2 saatlik çalışmanın ardından uçurumdan çıkartıldı. Volkan Kara ve Yakup Adalı'nın cenazeleri Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

YORUMLAR
500

Kamyonet, Artvin, Kaza, Hopa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:15 Ağzında sigarayla elektrik akımına kapılan güvenlik görevlisi, görüntüler gün yüzüne çıkınca işten kovuldu
18:13 Kamyoncular yakıta gelen zammı protesto ediyor! Cumaya kadar kontak kapalı
17:58 Hasta ziyaretinde silahlı kavga! O anlar saniye saniye kamerada
17:51 Başakşehir transferde çıtayı arşa taşıdı! Yıldız futbolcular resmi imzayı attı
17:39 Oturuşuyla dikkat çeken Fransız gazeteci Putin'i kızdırdı: Bu savaşı istiyor musun?
17:37 Fantezi hevesi canından etti! Annesi acı haberi alınca yıkıldı
17:36 Son Dakika: Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklandı
17:19 Fenerbahçe'yle ipleri tamamen kopardı! Mesut Özil, şaşırtan teklife "Evet" diyebilir
17:18 Artvin'de feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti
16:58 AK Partili vekil, Cübbeli Ahmet Hocayı Diyanet İşleri Başkanı'na şikayet etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 18:19:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement