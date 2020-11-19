Kamyonet uçuruma yuvarlandı: Baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü ve yanında bulunan oğlu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Balıklı Yayla yolunda meydana geldi. Ş.B.'nin kullandığı 14 KN 709 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 400 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, halatlarla ulaştıkları kaza yerinde, sürücü Ş.B. ve oğlu Ö.F.B.'yi yaralı halde buldu. İlk müdahalenin ardından sedyeye alınan baba ve oğlu, halatlarla yolda bekleyen ambulansa taşındı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.