Kamyonet ünlü sanatçı Halil Ergün'ün evinin bahçesine daldı - Son Dakika
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Kamyonet ünlü sanatçı Halil Ergün'ün evinin bahçesine daldı

02.06.2023 18:51

Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet otomobille çarpışarak 50 metre savruldu ve ünlü sanatçı Halil Ergün'ün yeni yaptırdığı evin bahçesine daldı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde saat 15.30 sıralarında sürücüsünün kontrolündeki 16 P 7723 plakalı kamyonet seyir halindeyken, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bir kafenin duvarına ardından otobüs durağını parçaladı.

Kamyonet Ünlü Sanatçının Evinin Bahçesine Daldı

HALİL ERGÜN'ÜN EVİNİN BAHÇESİNE DALDI

50 metre sürüklenen araç, ünlü sanatçı Halil Ergün'ün yeni yaptırdığı evin bahçesine dalarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sürücünün olay yerinden kaçtığını tespit ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kamyonet Ünlü Sanatçının Evinin Bahçesine Daldı
Kamyonet Ünlü Sanatçının Evinin Bahçesine Daldı
Kamyonet Ünlü Sanatçının Evinin Bahçesine Daldı
Kaynak: İHA
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Halil Ergün, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonet ünlü sanatçı Halil Ergün'ün evinin bahçesine daldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonet ünlü sanatçı Halil Ergün'ün evinin bahçesine daldı - Son Dakika
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