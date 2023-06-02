Kamyonet ünlü sanatçı Halil Ergün'ün evinin bahçesine daldı

Dönem değişiyor ama tepkiler aynı! Meclis açılışında yine bilindik görüntü

Sarıgül'ün diğer CHP'lilerin aksine yemin sonrası yaptığı hareket takdir topladı

Bursa'nın İznik ilçesinde saat 15.30 sıralarında sürücüsünün kontrolündeki 16 P 7723 plakalı kamyonet seyir halindeyken, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bir kafenin duvarına ardından otobüs durağını parçaladı.

HALİL ERGÜN'ÜN EVİNİN BAHÇESİNE DALDI

50 metre sürüklenen araç, ünlü sanatçı Halil Ergün'ün yeni yaptırdığı evin bahçesine dalarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sürücünün olay yerinden kaçtığını tespit ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.