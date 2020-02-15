Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

6 saat önce

KADIKÖY'de içi çuval dolu kamyonet kasası üzerinde bulunan 2 kadın ve bir erkeğin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada, System.String[]
KADIKÖY'de içi çuval dolu kamyonet kasası üzerinde bulunan 2 kadın ve bir erkeğin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Kadıköy Göztepe'de akşam saatlerinde, kamyonet kasasındaki çuvalların üzerinde yolculuk yapan 3 kişi kameralara yansıdı. Tehlikeye aldırış etmeden kamyonetin ön tarafında yolculuk yapan 2 kadın ve kamyonetin arka tarafında oturan bir erkek, cadde üzerinde bir süre ilerledikten sonra Ataşehir Örnek Mahallesi'nde ara sokaklara girerek gözden kayboldu.


- İstanbul
Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 28 dereceyi gördü
Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi, Özgür Duran'dan bir ize rastlanmadı 3 farklı rolde dolandırıcılığa 4 tutuklama Evindeki gizli bölmede yakalanan cezaevi firarisi kadın: Cumhurbaşkanı bizi affetsin

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
14:50 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 15:57:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]