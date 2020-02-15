Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

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Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
6 saat önce
KADIKÖY'de içi çuval dolu kamyonet kasası üzerinde bulunan 2 kadın ve bir erkeğin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:30 Kaynak: DHA
KADIKÖY'de içi çuval dolu kamyonet kasası üzerinde bulunan 2 kadın ve bir erkeğin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Kadıköy Göztepe'de akşam saatlerinde, kamyonet kasasındaki çuvalların üzerinde yolculuk yapan 3 kişi kameralara yansıdı. Tehlikeye aldırış etmeden kamyonetin ön tarafında yolculuk yapan 2 kadın ve kamyonetin arka tarafında oturan bir erkek, cadde üzerinde bir süre ilerledikten sonra Ataşehir Örnek Mahallesi'nde ara sokaklara girerek gözden kayboldu.
- İstanbul
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