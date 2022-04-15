Kamyonet ve duvar arasında sıkışan 5 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kamyonet ve duvar arasında sıkışan 5 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

15.04.2022 14:29
Kamyonet ve duvar arasında sıkışan 5 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde geri manevra yapan kamyonet ile duvarın arasında sıkışarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde geri manevra yapan kamyonet ile duvarın arasında sıkışarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan Neşe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit Belediyesi temizlik işlerine ait kamyonetin sürücüsü S.K., geri manevra yaptığı sırada 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ı fark edemedi. Araç ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralanan Yusuf Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Yusuf Yılmaz, Kamyonet, Kocaeli, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet ve duvar arasında sıkışan 5 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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