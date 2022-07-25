Kamyonet ve motosiklet böyle çarpıştı - Son Dakika
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Kamyonet ve motosiklet böyle çarpıştı

25.07.2022 14:30
Kamyonet ve motosiklet böyle çarpıştı

Bursa'da kamyonet ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da kamyonet ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, İznik ilçesinde 13.00 sıralarında Atatürk caddesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden sürücüsünün Ertuğrul Ü. olduğunu 41 K 0441 kamyonet sokağa dönmek istedi. Aynı istikamete seyir halinde olan 11 AAT 918 plakalı motosiklette kamyonetin yanından hızla geçmeye çalışınca olanlar oldu. Kör noktada kalan motosikletle kamyonet çarpıştı. Motosiklet çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürükledi. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kısa süreliğine yoğunlaşan Atatürk caddesi yolu, kaza sonrası trafiğe açıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

YORUMLAR
500
Bursa'da facia teğet geçti...O anlar kamerada Bursa'da facia teğet geçti...O anlar kamerada Faciaya ramak kaldı Faciaya ramak kaldı
Kaynak: İHA

Motosiklet, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet ve motosiklet böyle çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonet ve motosiklet böyle çarpıştı - Son Dakika
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