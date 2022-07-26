Kamyonet ve motosiklete çarpıp, işyerine girdi - Son Dakika
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Kamyonet ve motosiklete çarpıp, işyerine girdi

26.07.2022 09:32
Kamyonet ve motosiklete çarpıp, işyerine girdi

Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki araçlara çarparak, bir işyerine girdi, kazada 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki araçlara çarparak, bir işyerine girdi, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Bulvarı üzerinde seyreden 48 U 3529 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı, Otomobil, yol kenarında duran 07 YDA 41 plakalı kamyonet ile 09 DS 675 plakalı motosiklete çarptıktan sonra bir işyerine girip, takla atarak durabildi. Çevredekilerin kazayı 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından olay yeri güvenliği ve yakıt sızıntısına karşı köpükle müdahale edilerek yangın tedbiri alındı. Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet ve motosiklete çarpıp, işyerine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonet ve motosiklete çarpıp, işyerine girdi - Son Dakika
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