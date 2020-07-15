Kamyonet ve tır çarpıştı çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Kamyonet ve tır çarpıştı çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu

Kamyonet ve tır çarpıştı çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu Kazada yaralanan sürücüyü itfaiye araçtan çıkardı Kocaeli TEM Oyoyolu'nda küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin, büyükbaş hayvan tüklü tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Kamyonet ve tır çarpıştı çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu

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Kazada yaralanan sürücüyü itfaiye araçtan çıkardı

KOCAELİ - Kocaeli TEM Oyoyolu'nda küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin, büyükbaş hayvan tüklü tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza gece 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Kocaeli kesimi Gebze gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet A. yönetimindeki 06 FZ 9970 plakalı küçükbaş hayvan taşıyan kamyonet, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde ilerlediği sırada aynı yönde giden Serhat A. idaresindeki büyükbaş hayvan yüklü 34 JZ 3525 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Mehmet A. araç içinde sıkışarak yaralanırken çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralı sürücü araç içinden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Mehmet A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada kamyonette bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan telef olurken sağ kalanlar ise bir başka araca yüklenerek götürüldü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

TEM Otoyolu, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 08:49 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet ve tır çarpıştı çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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