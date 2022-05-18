KAMYONET VE TRAKTÖR YÜKLÜ TIR, ÜST GEÇİDE SIKIŞTI - Son Dakika
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KAMYONET VE TRAKTÖR YÜKLÜ TIR, ÜST GEÇİDE SIKIŞTI

18.05.2022 10:26

NİĞDE'de kamyonet ve traktör taşıyan TIR, üst geçide sıkıştı.

NİĞDE'de kamyonet ve traktör taşıyan TIR, üst geçide sıkıştı. Kazada, kamyonetin kasasıyla traktörde hasar oluştu.

Kayseri- Niğde kara yolu polis okulu köprülü kavşağında Numan Y. yönetimindeki 42 DIA 35 plakalı TIR'ın dorsesinde yüklü kamyonetin kasası, üst geçide sıkıştı. Numan Y., aracı durdururken, dorsedeki kamyonet ile traktörde hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmayla TIR kurtarıldı. Çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

KAMYONET VE TRAKTÖR YÜKLÜ TIR, ÜST GEÇİDE SIKIŞTI
KAMYONET VE TRAKTÖR YÜKLÜ TIR, ÜST GEÇİDE SIKIŞTI
KAMYONET VE TRAKTÖR YÜKLÜ TIR, ÜST GEÇİDE SIKIŞTI
KAMYONET VE TRAKTÖR YÜKLÜ TIR, ÜST GEÇİDE SIKIŞTI

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Niğde'de tır köprüye sıkıştı Niğde'de tır köprüye sıkıştı
Kaynak: DHA

Kamyonet, Traktör, Polis, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAMYONET VE TRAKTÖR YÜKLÜ TIR, ÜST GEÇİDE SIKIŞTI - Son Dakika


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