KAMYONET VE TREN, HEMZEMİN GEÇİTTE ÇARPIŞTI; 2 KİŞİ YARALI, 41 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ - Son Dakika
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KAMYONET VE TREN, HEMZEMİN GEÇİTTE ÇARPIŞTI; 2 KİŞİ YARALI, 41 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ

21.03.2022 10:32

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesindeki hemzemin geçitte, kamyonet ile yolcu treninin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, 41 küçükbaş ise öldü.

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesindeki hemzemin geçitte, kamyonet ile yolcu treninin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, 41 küçükbaş ise öldü.

Kaza, dün akşam Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Hemzemin geçitten geçmeyen çalışan Mesut O.'nun kullandığı 46 ACA 293 plakalı ve küçükbaş yüklü kamyonet ile Malatya'ya seyir halindeki yolcu treni çarpıştı. Kazada Mesut O. ile yanındaki Erhan O. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonetteki 41 küçükbaşın da öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMYONET VE TREN, HEMZEMİN GEÇİTTE ÇARPIŞTI; 2 KİŞİ YARALI, 41 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ
KAMYONET VE TREN, HEMZEMİN GEÇİTTE ÇARPIŞTI; 2 KİŞİ YARALI, 41 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ
KAMYONET VE TREN, HEMZEMİN GEÇİTTE ÇARPIŞTI; 2 KİŞİ YARALI, 41 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ

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Kamyonet, Malatya, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAMYONET VE TREN, HEMZEMİN GEÇİTTE ÇARPIŞTI; 2 KİŞİ YARALI, 41 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAMYONET VE TREN, HEMZEMİN GEÇİTTE ÇARPIŞTI; 2 KİŞİ YARALI, 41 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ - Son Dakika
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