Son Dakika Haberleri: Kamyonet yan yattı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet yan yattı: 1 yaralı

Kamyonet yan yattı: 1 yaralı

6 saat önce

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Gökdere köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kamyonet yan yattı: 1 yaralı, System.String[]

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Gökdere köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Akdağmadeni ilçesi Gökdere köyü mevkiinde meydana geldi. İshak K. (39) idaresindeki 06 DD 0416 plakalı kamyonet kaygan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.


Kazada sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken araç içerisinde bulunan İsmail Ş.(36) ise olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldı. İsmail Ş. tedavisi yapılmak üzere Akdağmadeni Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - YOZGAT

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:33 Kaynak: İHA
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