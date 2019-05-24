Kamyonet yayaların arasına daldı

İstanbul Sultanbeyli'de kontrolden çıkan kamyonet kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı, ardından bir iş yerine girerek durabildi. Kazada yaralanan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde 17.00 sıralarında gerçekleşti. Yol üzerinde seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, o sırada kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarparak altına aldı. Ardından kamyonet yol kenarındaki bir iş yerine girerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.(Halit Arslan - Zeki İpek/İHA)