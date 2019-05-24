Son Dakika Haberleri: Kamyonet yayaların arasına daldı

Kamyonet yayaların arasına daldı

7 saat önce

İstanbul Sultanbeyli'de kontrolden çıkan kamyonet kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı, ardından bir iş yerine girerek durabildi.

İstanbul Sultanbeyli'de kontrolden çıkan kamyonet kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı, ardından bir iş yerine girerek durabildi. Kazada yaralanan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde 17.00 sıralarında gerçekleşti. Yol üzerinde seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, o sırada kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarparak altına aldı. Ardından kamyonet yol kenarındaki bir iş yerine girerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
(Halit Arslan - Zeki İpek/İHA)
Kamyonet yayaların arasına daldı
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:35 Kaynak: İHA
İstanbul, Sultanbeyli, Güncel
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