Kamyonet yayaya çarptı... Çarpmanın şiddetiyle şapkası cam sileceğinde asılı kaldı - Son Dakika
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Kamyonet yayaya çarptı... Çarpmanın şiddetiyle şapkası cam sileceğinde asılı kaldı

24.03.2022 14:24

Kamyonet yayaya çarptı.

Kamyonet yayaya çarptı... Çarpmanın şiddetiyle şapkası cam sileceğinde asılı kaldı

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde çevreyolunda kapalı kasa kamyonetin yolun karşısına geçmekte olan yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sırasında çarpmanın etkisiyle cama çarpan yayanını şapkası cam sileceğinde asılı kaldı. Hızlı olduğu belirtilen kamyonetin çarptıktan sonra sürüklediği yayanın hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Kaza, Antalya- Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolunda Yemişli Mesire alanı önünde yaya geçidinin bulunmadığı yerden yolun karşısına geçmekte olan Şadi Belen (69), isimli yayaya, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mehmet Özkul'un kullandığı 07 AOK 637 plakalı kapalı kasa kamyonetin çarpması sonucunda meydana geldi. Side Köprülü Kavşaktan inen kamyonetin aşırı hızlı olduğu ve yayaya çarptıktan sonra bir süre sürükleyerek durabildiği bildirildi. Ağır yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Şadi Belen'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

"Yaya etrafına bakmadı iddiası"

Kazaya şahit olan vatandaşlar, yayanın dikkatsiz bir şekilde geçilmemesi gereken bölgeden yola çıktığını, hızla gelen kamyonetin kornaya basmasına rağmen duramayarak yayaya çarptığını ve sürüklediğini dile getirdiler.

Kamyonet yayaya çarptı... Çarpmanın şiddetiyle şapkası cam sileceğinde asılı kaldı
Kamyonet yayaya çarptı... Çarpmanın şiddetiyle şapkası cam sileceğinde asılı kaldı
Kamyonet yayaya çarptı... Çarpmanın şiddetiyle şapkası cam sileceğinde asılı kaldı

YORUMLAR
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Kamyonet, Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet yayaya çarptı... Çarpmanın şiddetiyle şapkası cam sileceğinde asılı kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonet yayaya çarptı... Çarpmanın şiddetiyle şapkası cam sileceğinde asılı kaldı - Son Dakika
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