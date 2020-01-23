Kamyonet yayaya çarptı; yaya yaralandı - Son Dakika
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Kamyonet yayaya çarptı; yaya yaralandı

6 saat önce

Bilecik'te seyir halindeki kamyonetin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kamyonet yayaya çarptı; yaya yaralandı, System.String[]

Bilecik'te seyir halindeki kamyonetin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Mehmet Kartal yönetimindeki 11 AAB 872 plaka kamyonet, cadde üzerinde yolun karşısına geçmekte olan yaya Mustafa Yoldaş çarptı. Kazada yere düşen Yoldaş yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:37 Kaynak: İHA
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