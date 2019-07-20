Kamyonet yolcu otobüsüne çarptı: 1 yaralı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonetin yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:24 Kaynak: İHA
'in Nurdağı
ilçesinde kamyonetin yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nurdağı-Narklı karayolu 28. kilometresinde M. A. (45) idaresindeki 31 B 7860 plakalı kamyonet, Ş.Y.'nin kullandığı 34 HU 7410 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, ön bölümü hasar gören kamyonet sürücüsü M. A. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - GAZİANTEP
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