Son Dakika Haberleri: Kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı
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Kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı

2 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Bursa- Ankara yolunda terminal girişinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Neci H. idaresindeki 16 MM 257 plakalı kamyonetle aynı istikamette gelen Lütfü G'nin kullandığı 34 SP 0320 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet yolun sağındaki kaldırama vurarak durabildi. Kazada kamyonet sürüsü ile eşi Raife H. yaralandı.

LPG'li kamyonette gaz kaçağı olmasından dolayı olay yerinde tedbir alan trafik ekipleri durumu itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler gaz kaçağına müdahale ederek kapattı. Hurdaya dönen otomobil ile kamyonet çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:55 Kaynak: İHA
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