Kamyonete çarpan araç bariyerlere ok gibi saplandı: 4 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kamyonete çarpan hafif ticari araç ardından bariyerlere saplandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 karayolu Pamukova ilçesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametinden Sakarya istikametine seyir halinde olan Y.Ç. idaresindeki 16 KM 572 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yönde seyir halinde olan P.T. idaresindeki 29 AAF 878 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Y.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan H.Ç., H.K. ve H.Ç. isimli 4 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA