KAMYONETE ÇARPAN ATV'DEKİ ÇİFT, ÖLDÜ - Son Dakika

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Osmancık- Merzifon karayolu, Artıkabat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hüsamettin P. yönetimindeki 17 EU 321 plakalı otomobil, aniden yola çıkan kaz sürüsüne çarptı. Bölgede yol yapım çalışmalarında görevli 06 DY 0231 plakalı kamyonetin sürücüsü Muhammet C., kazayı görüp tepe lambalarını yakarak, yardım amacıyla yol kenarında durdu. Bu sırada yayladan dönen Remzi Çolak yönetimindeki 05 ABF 138 plakalı ATV, kamyonete arkadan çarptı. Kazada, sürücü ve eşi Sevim Çoban, hayatını kaybetti.

AMASYA'ın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil kaz sürüsüne çarpınca, yardım etmek isteyen sürücünün yol kenarına durdurduğu kamyonete arkadan gelen ATV çarptı. Kazada ATV sürücüsü Remzi (69) ve eşi Sevim Çoban (67), hayatını kaybetti.

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