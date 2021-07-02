Kamyonete çarpan bisikletli Melek, hayatını kaybetti - Son Dakika

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde kavşakta kamyonete çarpan bisikletli Melek Helvacıoğlu (12) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde hastane kavşağında meydana geldi. Melek Helvacıoğlu, gidiş yönünde eğimli olan yolda bisikletiyle hızla giderken, kavşakta A.A yönetimindeki 37 ET 522 plakalı kamyonete çarptı. Kazada Melek Helvacıoğlu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Helvacıoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDAÖte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Melek Helvacıoğlu'nun, bisikletiyle hızla giderken kavşaktan geçen kamyonetin kasasına yandan çarptığı görüldü.

Kamyonet sürücüsü kazanın ardından gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.