Son Dakika Haberleri: Kamyonete çarpan kasksız motosikletli yaşamını yitirdi
Son Dakika Güncel Kamyonete çarpan kasksız motosikletli yaşamını yitirdi

Kamyonete çarpan kasksız motosikletli yaşamını yitirdi

7 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan kasksız motosiklet sürücüsü Selim Kaya (35) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kamyonete çarpan kasksız motosikletli yaşamını yitirdi, System.String[]

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan kasksız motosiklet sürücüsü Selim Kaya (35) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde meydana geldi. Selim Kaya, kullandığı  20 BEL 93 plakalı motosikletin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan motosiklet, park halindeki kamyonete arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kaya, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:24 Kaynak: DHA
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