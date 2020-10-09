Kamyonete çarpan lüks cip, kaldırımdaki ağacı da yerinden söktü: 3 yaralı - Son Dakika

Kamyonete çarpan lüks cip, kaldırımdaki ağacı da yerinden söktü: 3 yaralı

09.10.2020 02:54
Kamyonete çarpan lüks cip, kaldırımdaki ağacı da yerinden söktü: 3 yaralı, System.String[]

ADANA'da, aşırı hızlı olduğu öne sürülen lüks cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki bir kamyonete çarptı.

ADANA'da, aşırı hızlı olduğu öne sürülen lüks cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki bir kamyonete çarptı. Devrildikten sonra sürüklenen cip kaldırımdaki ağacı yerinden sökerken, araçta sıkışan 3 kişiyi itfaiye kurtardı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Nuri Batuhan O. yönetimindeki 01 HE 409 plakalı lüks cip, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan park halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen cip, sürüklenerek kaldırımdaki ağaca çarpıp, yerinden söktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cipte sıkışan sürücü ile yolcu konumundaki Arvin H. ve Mehmet Can T., itfaiye ekibince bulundukları yerden kurtarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kamyonete çarpan lüks cip, kaldırımdaki ağacı da yerinden söktü: 3 yaralı
Kamyonete çarpan lüks cip, kaldırımdaki ağacı da yerinden söktü: 3 yaralı
Kamyonete çarpan lüks cip, kaldırımdaki ağacı da yerinden söktü: 3 yaralı
Kamyonete çarpan lüks cip, kaldırımdaki ağacı da yerinden söktü: 3 yaralı
Kamyonete çarpan lüks cip, kaldırımdaki ağacı da yerinden söktü: 3 yaralı
Kamyonete çarpan lüks cip, kaldırımdaki ağacı da yerinden söktü: 3 yaralı
Kamyonete çarpan lüks cip, kaldırımdaki ağacı da yerinden söktü: 3 yaralı

İtfaiye, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonete çarpan lüks cip, kaldırımdaki ağacı da yerinden söktü: 3 yaralı - Son Dakika

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