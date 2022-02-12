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Otomobilin kazadan sonraki haline kimse inanamadı! Kağıt gibi büzüşüp etrafa dağıldı - Son Dakika

Otomobilin kazadan sonraki haline kimse inanamadı! Kağıt gibi büzüşüp etrafa dağıldı

12.02.2022 10:49

Trabzon'da Hamit Çebi idaresindeki otomobil, kamyonete çarpmasının ardından 3'e bölündü. Çebi'nin hayatını kaybettiği kazada 3 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'da dün akşam Araklı ilçesi Karadeniz Sahil yolu mevkiinde Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nden çıkıp yola girmek isteyen Hamit Çebi yönetimindeki otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonete çarptı.

OTOMOBİL ÜÇE BÖLÜNDÜ

Yolda 20 metre sürüklenen otomobil üçe bölünürken, kamyonet de savruldu. Kazada parçalanan otomobilden fırlayan Hamit Çebi hayatını kaybetti, kamyonetteki 3 kişi ise yaralandı.

1 YARALININ SAĞLIK DURUMU KRİTİK

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Otomobilin kazadan sonraki haline kimse inanamadı! Kağıt gibi büzüşüp etrafa dağıldı
Otomobilin kazadan sonraki haline kimse inanamadı! Kağıt gibi büzüşüp etrafa dağıldı
Otomobilin kazadan sonraki haline kimse inanamadı! Kağıt gibi büzüşüp etrafa dağıldı
Otomobilin kazadan sonraki haline kimse inanamadı! Kağıt gibi büzüşüp etrafa dağıldı
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Karadeniz, Otomobil, Araklı, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin kazadan sonraki haline kimse inanamadı! Kağıt gibi büzüşüp etrafa dağıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin kazadan sonraki haline kimse inanamadı! Kağıt gibi büzüşüp etrafa dağıldı - Son Dakika
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