Kamyoneti silah zoruyla alıp, gittiği sokakta husumetlisini öldürdü - Son Dakika
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Kamyoneti silah zoruyla alıp, gittiği sokakta husumetlisini öldürdü

12.06.2022 11:59
Kamyoneti silah zoruyla alıp, gittiği sokakta husumetlisini öldürdü

KONYA'da, A.S.'yi tabancayla tehdit edip kamyonetini alan Medet M., daha sonra da husumetlisi Halis Tatlı'yı (27) sokak ortasında ateş ederek öldürdü.

KONYA'da, A.S.'yi tabancayla tehdit edip kamyonetini alan Medet M., daha sonra da husumetlisi Halis Tatlı'yı (27) sokak ortasında ateş ederek öldürdü. Polis, olay sonrası kaçan Medet M.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, saat 09.30 sıralarında Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Aybastı Sokak'ta meydana geldi. Medet M. yanında kimliği belirlenemeyen arkadaşıyla birlikte iddiaya göre Cihangir Sokak'ta bir otelin önünde A.S.'yi tabancayla tehdit ederek  42 AIG 724 plakalı kamyonetini alıp kaçtı. Birkaç sokak ilerideki Aybastı Sokağa gelen Medet M., burada aralarında daha önceden husumet bulunan Halis Tatlı'ya ateş ederek ortadan kayboldu. Göğsünden ve sol bacağından yaralanan Tatlı, yakınları tarafından araçla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tatlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.  Medet M.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, silah zoruyla alınan kamyoneti birkaç sokak ötedeki İstanbul Caddesi'nde terk edilmiş halde buldu.


Kamyoneti silah zoruyla alıp, gittiği sokakta husumetlisini öldürdü
Kamyoneti silah zoruyla alıp, gittiği sokakta husumetlisini öldürdü
Kamyoneti silah zoruyla alıp, gittiği sokakta husumetlisini öldürdü
Kamyoneti silah zoruyla alıp, gittiği sokakta husumetlisini öldürdü
Kamyoneti silah zoruyla alıp, gittiği sokakta husumetlisini öldürdü
Kamyoneti silah zoruyla alıp, gittiği sokakta husumetlisini öldürdü
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Kaynak: DHA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyoneti silah zoruyla alıp, gittiği sokakta husumetlisini öldürdü - Son Dakika

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