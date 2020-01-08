Kamyonetin alev aldığı o anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Kamyonetin alev aldığı o anlar güvenlik kamerasında

6 saat önce

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, kavşakta bir minibüs ile çarpıştıktan sonra savrulup, bir evin duvarına vuran kamyonetin alev almasının bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Kamyonetin alev aldığı o anlar güvenlik kamerasında, System.String[]

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, kavşakta bir minibüs ile çarpıştıktan sonra savrulup, bir evin duvarına vuran kamyonetin alev almasının bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Geçen 5 Ocak'ta Denizli'den Uşak yönüne giden Metin Mert yönetimindeki 13 AY 061 plakalı kamyonet, Karabedirler Kavşağı'nda, Ramazan Aydoğmuş'un kullandığı 20 ED 585 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak alev aldı. Kamyonet sürücüsü Mert ve yanındaki arkadaşları Barış Tuncel ile Serkan Ak yaralı olarak, kendi imkanları ile araçtan inip, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürürken, kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan kamyonetin evin duvarına çarparak alev aldığı o anların bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.


Denizli, Çivril, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:12 Kaynak: DHA
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