Kamyonetin altına giren motosikletli Furkan öldü - Son Dakika

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, motosiklet ile çarpıştığı kamyonetin altına giren Furkan Karacan (20), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Akyazı'ya bağlı Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Y. (67) yönetimindeki 54 FK 750 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Furkan Karacan'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Motosikletin, kamyonetin altına girdiği kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Furkan Karacan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kamyonet sürücüsü İ.Y., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.