Kamyonetin altına giren motosikletten yaralı kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetin altına giren motosikletten yaralı kurtuldu - Son Dakika

Kamyonetin altına giren motosikletten yaralı kurtuldu

6 saat önce

Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin altına giren motosikletli yaralandı.

Kamyonetin altına giren motosikletten yaralı kurtuldu, System.String[]

Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin altına giren motosikletli yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı Fatsa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Ö. idaresindeki motosiklet ile Erkan K. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürüklenen motosiklet, sürücüsü ile birlikte kamyonetin altında sürüklendi. Çevredekilerin de yardımıyla motosiklet ve sürücüsü çıkartılırken, yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kumru, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:31 Kaynak: İHA
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