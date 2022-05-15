Kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Recep Tayyip, öldü - Son Dakika
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Kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Recep Tayyip, öldü

15.05.2022 02:21
Kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Recep Tayyip, öldü

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, kamyonetin çarptığı 2 yaşındaki Recep Tayyip Yurtkal, yaşamını yitirdi.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, kamyonetin çarptığı 2 yaşındaki Recep Tayyip Yurtkal, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22: 30 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Yurtkal'ın, evine misafirliğe giden Rafet G., bir müddet ev halkı ile oturduktan sonra evine dönüş yapmak için park halindeki 80 DV 686 plakalı kamyonetine bindi. Bu sırada İsmail Yurtkal'ın 2 yaşındaki oğlu Recep Tayyip Yurtkal, Kamyoneti ile hareket eden Recep G.'nin kullandığı kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin üzerinden geçtiği talihsiz çocuk, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Recep Tayyip, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilyurt, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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