KAMYONETİN ALTINDA KALAN 2 YAŞINDAKİ SURİYELİ TULİN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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KAMYONETİN ALTINDA KALAN 2 YAŞINDAKİ SURİYELİ TULİN HAYATINI KAYBETTİ

16.04.2022 21:03

ANTALYA'da, kamyonetin altında kalan Suriyeli Tulin Abo Snisleh (2), hayatını kaybetti.

ANTALYA'da, kamyonetin altında kalan Suriyeli Tulin Abo Snisleh (2), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2311 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çöp dökmeye giden kardeşlerinin peşinden giden sokağa çıkan Tulin Abo Snisleh, park halindeki 07 EIK 34 plakalı kamyonetin altına girdi. Bu esnada kamyonete binen sürücü Mehmet A. (32), aracı hareket ettirdi. Bu sırada kamyonetin altında küçük kızın olduğunu fark eden çevredekiler sürücüyü uyardı.

Suriyeli Tulin Abo Snisleh sürücünün durdurduğu kamyonetin altından çıkarılırken durum 112'ye bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede minik Tulin Abo Snisleh'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kızının cansız bedenini gören babayı komşuları teselli etti. Olay yeri inceleme ve savcılığın çalışmasının ardından Tulin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Mehmet A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAMYONETİN ALTINDA KALAN 2 YAŞINDAKİ SURİYELİ TULİN HAYATINI KAYBETTİ
KAMYONETİN ALTINDA KALAN 2 YAŞINDAKİ SURİYELİ TULİN HAYATINI KAYBETTİ
KAMYONETİN ALTINDA KALAN 2 YAŞINDAKİ SURİYELİ TULİN HAYATINI KAYBETTİ
KAMYONETİN ALTINDA KALAN 2 YAŞINDAKİ SURİYELİ TULİN HAYATINI KAYBETTİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAMYONETİN ALTINDA KALAN 2 YAŞINDAKİ SURİYELİ TULİN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAMYONETİN ALTINDA KALAN 2 YAŞINDAKİ SURİYELİ TULİN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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