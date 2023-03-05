Bursa'da feci kaza: Bisikletli çocuğun kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada - Son Dakika
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Bursa'da feci kaza: Bisikletli çocuğun kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada

05.03.2023 11:30

Bursa'da feci kaza: Bisikletli çocuğun kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada Bursa'da sokakta bisiklet süren 10 yaşındaki çocuk, kamyonetin altında kaldı.

Bursa'da feci kaza: Bisikletli çocuğun kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada

BURSA - Bursa'da sokakta bisiklet süren 10 yaşındaki çocuk, kamyonetin altında kaldı. Ağır yaralan çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturduğu evin sokağında bisiklet süren 10 yaşındaki B.Ü., sokak üzerinden geçen 16 NKA 58 plakalı kamyonet geçtiği esnada dengesini kaybetti. Kamyonetin altına aldığı B.Ü., kanlar içerisinde yerde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralan 10 yaşındaki B.Ü.'ye yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü polis merkezine giderek teslim olurken, B.Ü. ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kaza anı çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da feci kaza: Bisikletli çocuğun kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada - Son Dakika

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