KAMYONETİN ALTINDA KALAN ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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KAMYONETİN ALTINDA KALAN ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ

15.04.2022 16:18

İZMİT'te, geri manevra yapan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yusuf Çağlar Yılmaz, toprağa verildi.

İZMİT'te, geri manevra yapan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yusuf Çağlar Yılmaz, toprağa verildi.

İzmit Gültepe Fatih Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Suat Kılıç kamyoneti park etmek için geri manevra yaptığı sırada, arkasında bulunan Derya ve Murat Yılmaz çiftinin oğlu Yusuf Çağlar Yılmaz'a çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, ailesi sinir krizi geçirdi. Bugün Gültepe Fatih Mahallesi'ndeki Zeytinli Camii'nde Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cenazesi İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından gözaltına Suat Kılıç ise emniyetteki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.(DHA)

KAMYONETİN ALTINDA KALAN ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ
KAMYONETİN ALTINDA KALAN ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ
KAMYONETİN ALTINDA KALAN ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ

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Suat Kılıç, Kocaeli, Fatih, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAMYONETİN ALTINDA KALAN ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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