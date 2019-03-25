Kamyonetin Altında Kalan Kadın Ağır Yaralandı
58 dakika önce
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonet, Leyla Esi'ye (67) çarptı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonet, Leyla Esi'ye (67) çarptı. Aracın altında kalıp, ağır yaralanan Esi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Müftü
Mahallesi İbrahim Efe
Caddesi'nde meydana geldi. Geri manevra yapan Muhammet Kaldırım (23) yönetimindeki 67 AAC 281 plakalı kamyonet, arkasından geçen Leyla Esi'ye çarptı. Kamyonetin altında kalan kadını görenler, yardımına koştu. Aracın ileri alınmasıyla altından kurtarılan Esi'ye, ihbarla gelen sağlık görevlileri müdahalede bulundu. Ağır yaralandığı belirlenen Esi, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı. Leyla Esi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü Muhammet Kaldırım, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:17 Kaynak: DHA
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