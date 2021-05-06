Kamyonetin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetin altında sürüklenen motosikletin sürücüsü genç ağır yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Fatih Taşbaşı (31) yönetimindeki 16 P 4543 plakalı kamyonet, ara sokaktan aniden çıkan Serhat Nasip (21) yönetimindeki tescilsiz motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü kamyonetin altında sürüklendi. Kazada ağır yaralanan motosikletin sürücüsü Serhat Nasip olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nasip'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.