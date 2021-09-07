Kamyonetin arkasına bağladıkları atları acımasızca koşturdular - Son Dakika

Kamyonetin arkasına bağladıkları atları acımasızca koşturdular

Kamyonetin arkasına bağladıkları atları acımasızca koşturdular Aracın arkasına bağlanan atların peşinden koşan tay, görenleri üzdü Duyarsız sürücü hayvanları hareket halindeki aracın arkasına bağladı Eskişehir'de seyir halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanarak koşturulan 2 at ve...

Kamyonetin arkasına bağladıkları atları acımasızca koşturdular Aracın arkasına bağlanan atların peşinden koşan tay, görenleri üzdü Duyarsız sürücü hayvanları hareket halindeki aracın arkasına bağladı ESKİŞEHİR - Eskişehir'de seyir halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanarak koşturulan 2 at ve yanlarında serbest şekilde koşan tay, görenleri hayrete düşürdü. Edinilen bilgilere göre olay, dün öğle saatlerinde Çankaya Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halindeki bir kamyonetin arkasına iple bağlanarak 2 atın koşturulması, bir aracın kamerasına yansıdı. Bağlı atlardan birinin yavrusu olduğu anlaşılan tayın ise serbest bir şekilde kamyonetin peşinden koşması görenleri üzdü. Duyarsız sürücünün atları bağlayarak arkasından koşturması trafiği tehlikeye sokarken, hayvanlara da zarar verdiği görüldü. Olayı gören vatandaşlar sürücünün hayvanlara eziyet çektirdiğini belirterek tepki gösterdi.

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