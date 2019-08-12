Son Dakika Haberleri: Kamyonetin arkasına bağlı at arabasında tehlikeli yolculuk
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Kamyonetin arkasına bağlı at arabasında tehlikeli yolculuk

1 saat önce

ADANA'da, trafikte kamyonetin arkasına bağlanan at arabasının üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan oturup, yolculuk eden kişi, görenleri şaşırttı.

Kamyonetin arkasına bağlı at arabasında tehlikeli yolculuk, System.String[]
ADANA'da, trafikte kamyonetin arkasına bağlanan at arabasının üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan oturup, yolculuk eden kişi, görenleri şaşırttı. At arabasının arkasındaki 'Vizyona girdik, iyi seyirler' yazısı dikkat çekti.
Merkez Seyhan ilçesi Girne Bulvarı'nda hareket halindeki kamyonetin arkasına bağlanan at arabasının üzerine oturup yolculuk eden erkeği görenler, cep telefonlarına sarıldı. Hiçbir güvenlik önlemi almadan çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yolculuk eden kişi, an be an görüntülendi. At arabasının arkasında ise 'Vizyona girdik, iyi seyirler' yazdığı görüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:58 Kaynak: DHA
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