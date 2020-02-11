Kamyonetin arkasına yaptığı kardan adamla şehir turu attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyonetin arkasına yaptığı kardan adamla şehir turu attı - Son Dakika

Kamyonetin arkasına yaptığı kardan adamla şehir turu attı

6 saat önce

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişi kamyonetinin kasasına yaptığı kardan adamla şehir turu attı.

Kamyonetin arkasına yaptığı kardan adamla şehir turu attı, System.String[]

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişi kamyonetinin kasasına yaptığı kardan adamla şehir turu attı.


Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişi pikap aracının bagajına yaklaşık 2 metre boyunda kardan adam yaptı. Yaptığı kardan adamla şehir turu atan vatandaş, görenlerin büyük ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile çekerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. - TRABZON

Sürmene, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:01 Kaynak: İHA
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