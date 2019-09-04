Kamyonetin arkasında ölüm oyunu

Yaklaşık 100 kilometre hızla ilerleyen kamyonetin arkasına tutunarak ölüme meydan okudu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaklaşık 100 kilometre hızla seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak kilometrelerce yol kat eden patenli genç adeta ölüme meydan okudu. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesi Necmettin Cevheri Bulvarı'nda yaşandı. Yaklaşık 100 kilometre hızla seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak kilometrelerce yol kat eden ismi öğrenilemeyen patenli genç trafiği tehlikeye attı. Gencin tehlikeli yolculuğu bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.