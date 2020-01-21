Kamyonetin arkasında takılı römorka çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobilin, aynı yönde seyreden kamyonetin arkasına takılı römorka çarpması sonucu meydana gelen kazada Hüsnü Gökhan Can (42) ile eşi Bihter Can (42) yaralandı.Kaza, Malkara - Tekirdağ karayolunun ilçe girişinde meydana geldi. Malkara'dan Tekirdağ yönüne giden Hüsnü Gökhan Can'ın yönetimindeki 34 AV 9311 plakalı otomobil, önünde giden Metin Demir (59) yönetimindeki 59 LZ 448 plakalı kamyonetin arkasına takılı römorka arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüsnü Gökhan Can ile yanında oturan eşi Bihter Can yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.