Kamyonetin Arkasındaki Tehlikeli Yolculuk Kamerada

- Kamyonetin arkasındaki tehlikeli yolculuk kameradaMALATYA - Malatya'da bir kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yapan bir kişinin görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

- Kamyonetin arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada



MALATYA - Malatya'da bir kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yapan bir kişinin görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yeşilyurt ilçesi'nde meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü, önünde seyreden kamyonetin arkasına tutunarak giden bir kişiyi görünce, cep telefonu ile o anları kaydetti.Tehlikeye aldırış etmeden kamyonetin arka kasasına tutunan yaşlı şahıs dakikalarca bu şekilde yolculuk etti. O tehlike anları ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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