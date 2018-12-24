Son Dakika Haberleri: Kamyonetin Arkasındaki Tehlikeli Yolculuk Kamerada

Kamyonetin Arkasındaki Tehlikeli Yolculuk Kamerada

1 saat önce

- Kamyonetin arkasındaki tehlikeli yolculuk kameradaMALATYA - Malatya'da bir kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yapan bir kişinin görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

- Kamyonetin arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

MALATYA - Malatya'da bir kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yapan bir kişinin görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yeşilyurt ilçesi'nde meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü, önünde seyreden kamyonetin arkasına tutunarak giden bir kişiyi görünce, cep telefonu ile o anları kaydetti.Tehlikeye aldırış etmeden kamyonetin arka kasasına tutunan yaşlı şahıs dakikalarca bu şekilde yolculuk etti. O tehlike anları ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:50 Kaynak: İHA

Malatya, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakikada Penaltı Kaçıran Bursasporlu Futbolcu, Sahadan Çıkamadı Bayanlar Maçında Kırmızı Kartlar Hava Uçuştu

Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilmeyeceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 22:31:47. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonetin Arkasındaki Tehlikeli Yolculuk Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]