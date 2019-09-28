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Kamyonetin çarpıp 20 metre sürüklediği kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

1 saat önce

Kamyonetin çarpıp 20 metre sürüklediği kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Kask bulunmayan sürücü ve kardeşi tedavi altına alındıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kamyonetin çarpıp 20 metre sürüklediği kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kask bulunmayan sürücü ve kardeşi tedavi altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Sürücü ve motosiklette bulunan kardeşi çarpmanın etkisiyle 20 metre sürüklenirken her ikisinde de kask bulunmadığı belirlendi.

Kaza Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çamlık istikametinden Otogar istikametine gitmekte olan Ali Kaya'nın kullandığı 07 ACK 799 plakalı motosiklete Titreyengöl Caddesi'nden Sorgun Bulvarı'na çıkan Bayram Demirel'in kullandığı 07 JT 768 plakalı kamyonet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre asfaltta sürüklenin motosikletin sürücüsü Ali Kaya ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Berke Kaya yaralandı. 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Kaya'nın durumunun ciddi olduğu ve hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildiği bildirildi.

Kamyonetin çarpıp 20 metre sürüklediği kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Ali Kaya, Manavgat, Antalya, Sorgun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:01 Kaynak: İHA
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