Kamyonetin çarpması sonucu ölen 6 yaşındaki Erol toprağa verildi

Adana'da geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Erol Bartan, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Adana Adli Tıp Kurumu morguna gelen Erol'un babası Erol Bartan ile yakınları, cenazenin teslim edilmesini gözyaşı dökerek bekledi.

Ölen Erol'un halası Fatma Komaç, Erol'un annesinin 3 yıl önce çocuklarını terk ederek başka biriyle evlendiğini iddia etti. Annenin 3 yıldır çocuklarını görmeye gelmediğini ileri süren Komaç, ailenin durumunun çok kötü olduğunu dile getirdi.

En büyük çocuk olan 12 yaşındaki Hatice'nin kardeşlerine bakabilmek için okulu bıraktığını kaydeden Komaç, annelerinin cenazeye gelmesini istemediklerini vurguladı.

Cenaze aracıyla morgdan alınan Erol'un cenazesi, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı. Bu sırada abla Hatice ile kardeşleri Salman ve Hasan ve Bartan'ın yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Helallik alınmasının ardından Buruk Mezarlığı'na getirilen cenaze, buradaki gasilhanede yıkandığı sırada oğlunu görmek isteyen anne Hatice'ye kızı Hatice tepki gösterdi. Annesine saldırmak isteyen Hatice'ye yakınları engel olurken anne Hatice ise çocuklarını 3 senedir görmek istediğini ancak ayrıldığı eşinin göstermediğini ileri sürdü.

Kılınan cenaze namazının ardından Erol Bartan, aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Aileye devlet sahip çıktı

Dün yaşanan olayın ardından Adana Valiliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, dün yaşanan olayın ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün aileyle irtibata geçtiği belirtilerek, hayatını kaybeden Erol'un okula gitmeyen ablası Hatice'nin eğitimine devam edebilmesi için "Eğitim Tedbiri", okula giden diğer kardeşler için ise "Danışmanlık Tedbir" kararı alındığı kaydedildi.

Ailenin maddi durumunun iyi olmadığının tespit edildiğinin ifade edildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

" Ailenin ekonomik olarak yoksun durumda bulunduğu gözlemlendiğinden, Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı ile aileye sureli ekonomik yardım sağlanmıştır. Bunun yanı sıra bahse konu aile ile yapılan görüşmede; çocukların daha sağlıklı koşullarda yaşaması için gerekli olan 'konut-barınma-tadilat-onarım' gibi ihtiyaçlarına yönelik rehberlik ve yönlendirme yapılmış, diğer ayni-nakdi ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yönlendirilmiştir. Yaşanan ağır travmatik olay nedeniyle kardeşlere ve diğer aile fertlerine psikolojik destek sağlamak amacıyla psiko-sosyal destek çalışmaları programlanmış ve periyodik olarak Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün personellerince ailenin takibinin yapılacağı hususunu, kamuoyuna saygıyla sunarız."

Dün merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında oynayan 6 yaşındaki Erol Bartan, komşuları Uğur Ş'nin geri manevra yaptığı 07 DN 350 plakalı kamyonetin altında kalarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.