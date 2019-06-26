Kamyonetin çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
1 saat önce
Samsun'da yolun karşısına geçmekte olan 16 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:54 Kaynak: İHA
'da yolun karşısına geçmekte olan 16 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Havza
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Ömer Pehlivan'a yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonet çarptı. Kazada ağır yaralanan ve 112 ekipleri tarafından ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Pehlivan, hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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