Son Dakika Haberleri: Kamyonetin çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kamyonetin çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Samsun'da yolun karşısına geçmekte olan 16 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kamyonetin çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, System.String[]
Samsun'da yolun karşısına geçmekte olan 16 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Ömer Pehlivan'a yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonet çarptı. Kazada ağır yaralanan ve 112 ekipleri tarafından ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Pehlivan, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:54 Kaynak: İHA
Havza, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçki içmesine tepki gösteren karısını, 3 ve 9 yaşındaki çocuklarının önünde öldürdü Minibüste kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası kamerada! Bulaşık yıkarken düştüğü sulama kanalında boğuldu Dansözlere para takan kocasını bıçakladı! Ağır tahrik indirimi aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 15:33:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonetin çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]