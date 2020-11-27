Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, kamyonetin çarptığı 18 koyun telef oldu.
Devlethan köyü yakınlarında, Mehmet K. (48) idaresindeki 20 ACA 366 plakalı kamyonet, Ahmet Şahin'e ait sürüdeki küçükbaş hayvanlar Sandıklı-Hocalar kara yolunda karşıdan karşıya geçerken koyunlara çarptı.
Kazada, 18 koyun telef olurken, jandarma ekipleri, yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.
Yol, telef olan koyunların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kamyonetin çarptığı 18 koyun telef oldu - Son Dakika