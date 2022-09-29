Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Eskil ilçesi Cokum Yaylası'nda meydana geldi. Süt toplayan Faruk Karakaya (22), yönetimindeki 68 EF 643 plakalı kamyonet ile manevra yaptığı sırada Osman Koyuncu'ya çarptı. Çocuğun kamyonetin altında kaldığını görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Osman'ın cansız bedeni otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Osman'ın cenazesi otopsi sonrası Cokum Yaylası'nda toprağa verildi. Osman Koyuncu'nun 7 yıllık evli Soner ve Yeter Koyuncu çiftinin tek çocukları olduğu öğrenildi. Sürücü Karakaya'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kamyonetin çarptığı 2 yaşındaki Osman, toprağa verildi - Son Dakika

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