Kamyonetin çarptığı 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kamyonetin çarptığı 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Ayşe Kırmızıkan rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastane yolunda kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kamyonetin çarptığı 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Ayşe Kırmızıkan rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastane yolunda kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, dün akşam 19.00 sıralarında Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Kırmızıkan (50), yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Serdivan ilçesinde bulunan bir hastaneye gitti. Hastane çıkışında yolun karşısına geçmek isteyen kadına, E.S. idaresindeki 54 BR 884 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yara alan kadın hastaneye kaldırıldı. 3 çocuk annesi Ayşe Kırmızıkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında araç sürücüsünün teslim olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynarca, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:19 Kaynak: İHA
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