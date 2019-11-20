Son Dakika Haberleri: Kamyonetin çarptığı ağaç aracın üzerine devrildi
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Kamyonetin çarptığı ağaç aracın üzerine devrildi

7 saat önce

Kamyonetin çarptığı ağaç aracın üzerine devrildiDİYARBAKIR - Diyarbakır'da, kamyonetin çarptığı ağaç, aracın üzerine devrildi.

Kamyonetin çarptığı ağaç aracın üzerine devrildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, kamyonetin çarptığı ağaç, aracın üzerine devrildi. Kaza anında bölgeden kimsenin geçmemesi, faciayı önledi.

Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semti Gevran Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aracını park etmeye çalışan şoför, yolun kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağaç aracın üzerine devrilip yola savruldu. Kaza anında bölgeden kimsenin geçmemesi faciayı önlerken, ağaç, belediye ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyonetin çarptığı ağaç aracın üzerine devrildi

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:39 Kaynak: İHA
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