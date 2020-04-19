Kamyonetin çarptığı ambulans devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

SOKAĞA çıkma yasağının uygulandığı Adapazarı'nda, kamyonetin kavşakta çarptığı ambulans devrildi. Kazada 2'si sağlık görevlisi 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Adapazarı Güneşler Yenimahalle Hal Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SG 9827 plakalı kamyonet, kavşakta 54 ABT 310 plakalı 112 Acil ambulansına çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada kamyonette bulunan bir kişi ile ambulansta bulunan 2 sağlık çalışanı yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, devrilen ambulansta bulunan oksijen tüplerini söktü. Kamyonette bulunan kişilerin yol yapımında çalıştığı ve sokağa çıkma izninin bulunduğu öğrenildi.

Akaryakıt istasyonunda çalışan ve kaza sonrası hemen ambulansa yardım için koşan görgü tanığı Güven Aygül, "Göreve gidiyorlarmış, buradaki kavşakta kamyonet de biraz hızlı gelince, çarpıştılar. Ambulans devrildi" dedi.