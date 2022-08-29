Kamyonetin çarptığı ayı telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyonetin çarptığı ayı telef oldu

29.08.2022 14:00

Kamyonetin çarptığı ayı telef olduZONGULDAK Zonguldak' ın Devrek ilçesinde gece geç saatlerde yoldan karşıya geçmeye çalışan ayıya kamyonet çarptı.

Kamyonetin çarptığı ayı telef oldu

ZONGULDAK Zonguldak' ın Devrek ilçesinde gece geç saatlerde yoldan karşıya geçmeye çalışan ayıya kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan ayıyı sabah mahalleli yerde yatar vaziyette buldu.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçenin Bılık Köyü Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Gece geç saatlerde yoldan karşıya geçmeye çalışan ayıya kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan ayı öldü. Sabah mahalleli yol kenarında yatan ayıyı fark edince durumu yetkililere haber verdi. Belediyeden gelen araç ile ölü ayı alındı.

YORUMLAR
500
Kömürspor'a 100 bin liralık galibiyet primi Kömürspor'a 100 bin liralık galibiyet primi ARI NESLİ DOĞAL TARIMLA KORUNACAK ARI NESLİ DOĞAL TARIMLA KORUNACAK
Kaynak: İHA

Zonguldak, Devrek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonetin çarptığı ayı telef oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
11:52 Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım
11:45 Ceza, rap dünyasını sarsan acı haberi verdi: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
11:34 CHP heyeti, Sedat Peker'in iddiaları sonrası Ankara Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 14:23:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kamyonetin çarptığı ayı telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement